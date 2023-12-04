Опадів у найближчі дні не передбачається.

Завтра в Україні опадів не очікується, але буде морозна погода. Як розповіла відомий синоптик Наталка Діденко, антициклон Dunja продовжує визначати погоду в Україні.

"5 грудня опадів не передбачається і трохи "придавить" морозцем. Найближчої ночі очікується -5…-10, на заході -9…-14 градусів. Вдень у вівторок -1…-5 градусів", - зазначила синоптик.

Крім того, вона попередила про ожеледицю на дорогах.

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У Києві, за прогнозом Діденко, також опадів не передбачається. Вночі буде досить холодно - -6…-8 градусів, вдень -1…-3 градуси.

"Надалі переважатиме стримано холодна погода. Dunja ушиється з середини тижня і зʼявляться опади", - додала синоптик.

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Сьогодні в Україні вже істотно похолоднішало, а от опадів не передбачено - домінуватиме невелика хмарність. Водночас на високогір'ї Карпат вдарили досить серйозні морози - до -15 градусів, та вирує завірюха.

За прогнозами метеоролога Ігоря Кібальчича, цього року у грудні очікуються сильні морози, які спричинить антициклон з Сибіру. Температура подекуди падатиме до -13°...-20°. Потепління до відлиги очікується лише у третій декаді місяця.

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