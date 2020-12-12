Сьогодні Україна перетвориться на ковзанку – прогноз синоптиків
У Києві оголосили «жовтий» рівень через кригу на тротуарах й дорогах.
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в Україні.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.
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Рятувальники оголосили вдень перший «жовтий» рівень небезпечності у західних (крім Закарпаття), центральних, східних й північних областях.
У Києві теж «жовтий» рівень через кригу на тротуарах й дорогах.
ДСНС попередила про можливі перебої руху транспорту на окремих ділянках доріг й вулиць й закликала автомобілістів дотримуватися правил безпечного кермування.
Рекомендації від рятувальників
- витримуйте дистанцію між автомобілями;
- паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
- пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
- під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
- зважайте на попередження відповідних служб.
Погіршення погодних умов в Україні: що відомо
Ускладнення погодних умов в Києві й області почалося 10 грудня в другій половині дня, коли почався дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледве змогли дістатися додому.
У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.
Також ускладнення погодних умов спостерігалося в Рівненській, Тернопільській, Вінницькій і Хмельницькій областях.
- Вінниця-1°... -3°
- Дніпро+2°... -2°
- Донецьк+1°... -4°
- Житомир-2°... -4°
- Запоріжжя+3°... 0°
- Івано-Франківськ+1°... -1°
- Київ-3°... -4°
- Кропивницький0°... -1°
- Луганськ0°... -5°
- Луцьк0°... -1°
- Львів+1°... 0°
- Миколаїв+3°... +2°
- Одеса+3°... +2°
- Полтава0°... -3°
- Рівне-1°... -2°
- Сімферополь+14°... +8°
- Суми-2°... -3°
- Тернопіль0°... -1°
- Харків0°... -3°
- Херсон+5°... +3°
- Хмельницький0°... -3°
- Черкаси-2°... -3°
- Чернігів-3°... -5°
- Чернівці+1°... -1°