Сьогодні Україна перетвориться на ковзанку – прогноз синоптиків

У Києві оголосили «жовтий» рівень через кригу на тротуарах й дорогах.

Погода в Україні - країна перетвориться сьогодні на ковзанку, кажуть синоптики / фото УНІАН, Чузавков Сергій

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в Україні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

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Рятувальники оголосили вдень перший «жовтий» рівень небезпечності у західних (крім Закарпаття), центральних, східних й північних областях.

У Києві теж «жовтий» рівень через кригу на тротуарах й дорогах.

ДСНС попередила про можливі перебої руху транспорту на окремих ділянках доріг й вулиць й закликала автомобілістів дотримуватися правил безпечного кермування.

Рекомендації від рятувальників

витримуйте дистанцію між автомобілями;

паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

зважайте на попередження відповідних служб.

Погіршення погодних умов в Україні: що відомо

Ускладнення погодних умов в Києві й області почалося 10 грудня в другій половині дня, коли почався дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледве змогли дістатися додому.

У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.

Також ускладнення погодних умов спостерігалося в Рівненській, Тернопільській, Вінницькій і Хмельницькій областях.