Сьогодні Україна перетвориться на ковзанку – прогноз синоптиків

09:54, 12 грудня 2020
114

У Києві оголосили «жовтий» рівень через кригу на тротуарах й дорогах.

Погода в Україні - країна перетвориться сьогодні на ковзанку, кажуть синоптики / фото УНІАН, Чузавков Сергій
Погода в Україні - країна перетвориться сьогодні на ковзанку, кажуть синоптики / фото УНІАН, Чузавков Сергій

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах в Україні.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

У Китаї відомий жовтий водоспад перетворився на "нефритовий льодопад"

Рятувальники оголосили вдень перший «жовтий» рівень небезпечності у західних (крім Закарпаття), центральних, східних й північних областях.

У Києві теж «жовтий» рівень через кригу на тротуарах й дорогах.

ДСНС попередила про можливі перебої руху транспорту на окремих ділянках доріг й вулиць й закликала автомобілістів дотримуватися правил безпечного кермування.

Рекомендації від рятувальників

  • витримуйте дистанцію між автомобілями;
  • паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
  • пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
  • під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
  • зважайте на попередження відповідних служб.

Погіршення погодних умов в Україні: що відомо

Ускладнення погодних умов в Києві й області почалося 10 грудня в другій половині дня, коли почався дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледве змогли дістатися додому.

У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.

Також ускладнення погодних умов спостерігалося в Рівненській, Тернопільській, Вінницькій і Хмельницькій областях.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодаожеледиця
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
+6°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
84 %
755 мм
6.1 м/с
1 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять