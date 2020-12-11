У Патрульній поліції зазначили, що за добу у Києві на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП.

Сьогодні вночі через ускладнення погодних умов на Гаванському мосту зіткнулися автомобілі Mercedes та Subaru.

Читайте такожНегода у Києві: на Русанівці автомобіль не впорався з керуванням і вилетів з дороги, є жертви (фото)Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Києва у соцмережі. У повідомленні зазначається, що внаслідок ДТП є постраждалі.

"Встановлювати обставини події будуть слідчі", - йдеться в повідомленні.

Крім цього у Патрульній поліції зазначили, що за добу у Києві на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП. З яких 7 — повідомлень щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод загинули 2 особи та 6 травмовані.

"Разом з тим, спостерігається зменшення «порушень швидкості», які зафіксовані в автоматичному режимі. Учора камери зафіксували всього 3075 і це рекордно низький показник", - йдеться в повідомленні.

Негода в Києві

Ускладнення погодних умов в Києві і області почалося вчора в другій половині дня, коли почався дощ при мінусовій температурі (до 2 градусів морозу). Дощ миттєво замерзав, утворюючи крижану кірку. В результаті сталося обмерзання тротуарів і доріг. Через це в столиці сталися численні ДТП. Люди з офісів ледве змогли дістатися додому.

У Київській області через негоду обмежували рух вантажівок і автобусів на час обробки доріг сіллю.

Сьогодні через обледеніння столицю скували масштабні затори. Сталися численні ДТП.

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Автор: Ірина Погоріла