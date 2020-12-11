Мокрий сніг та ожеледиця: синоптики попереджають про збереження складних погодних умов в Україні
Мокрий сніг з дощем та ожеледь можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Такі погодні умови мають перший рівень небезпечності, повідомляють у ДСНС / фото УНІАН
Синоптики попереджають про збереження складних погодних умов упродовж сьогоднішнього дня.
Сьогодні небо Києва затягне хмарами, температура підвищиться до 0°Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посилання на Укргідрометцентр.
«За інформацією Укргідрометцентру, 11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь. На решті території без опадів. У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця. Вночі у західних областях, вдень в Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)», - йдеться у повідомленні.
Вранці 11 грудня у північних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця, у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м. Такі погодні умови мають перший рівень небезпечності, жовтий.
У Києві та Київській області ожеледь, на дорогах ожеледиця. Також зберігається перший рівень небезпечності, жовтий.
В ДСНС застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Ускладнення погодних умов в Україні
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