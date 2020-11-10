Рятувальники попереджають: на заході України очікуються сильні тумани

08:57, 10 листопада 2020
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Видимість може впасти до 200 метрів.

Сьогодні на заході очікуються тумани / фото УНІАН
Сьогодні на заході очікуються тумани / фото УНІАН

Сьогодні, 10 листопада, вночі та вранці у західній частині України туман, видимість складе 200-500 м.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані УкрГідрометцентру.

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"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.

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У вівторок, 10 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Абсолютна хмарність тільки в Одесі, Чернівцях та Івано-Франківську. Стовпчики термометрів піднімуться до +7° в центрі, і до +12° - в південних областях. 

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Автор: Олена Пилипчак

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Теги: погодасиноптикДСНСтуманпогода в Українітуман в Україні
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