Рятувальники попереджають: на заході України очікуються сильні тумани
Видимість може впасти до 200 метрів.
Сьогодні, 10 листопада, вночі та вранці у західній частині України туман, видимість складе 200-500 м.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані УкрГідрометцентру.
"Антициклон міцно осів в Україні": синоптик розповіла, чого очікувати від погоди найближчим часом
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - йдеться у повідомленні.
Погода в Україні на сьогодні: дані Погода УНІАН
У вівторок, 10 листопада, практично на всій території України - хмарно з проясненнями. Абсолютна хмарність тільки в Одесі, Чернівцях та Івано-Франківську. Стовпчики термометрів піднімуться до +7° в центрі, і до +12° - в південних областях.
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+7°... -2°
- Дніпро+9°... +2°
- Донецьк+9°... +1°
- Житомир+7°... 0°
- Запоріжжя+10°... +2°
- Івано-Франківськ+8°... +2°
- Київ+7°... +2°
- Кропивницький+7°... +1°
- Луганськ+6°... +2°
- Луцьк+8°... +1°
- Львів+7°... +1°
- Миколаїв+10°... +1°
- Одеса+9°... +2°
- Полтава+5°... +1°
- Рівне+8°... 0°
- Сімферополь+8°... +1°
- Суми+5°... 0°
- Тернопіль+7°... +1°
- Харків+5°... 0°
- Херсон+10°... +1°
- Хмельницький+6°... +2°
- Черкаси+9°... +2°
- Чернігів+7°... 0°
- Чернівці+8°... +2°
+12°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:+12 °
Мін./mакс. температура:+15° / +23°
Вологість:80 %
Тиск:759 мм
Вітер: 5.2 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:06:47
Захід16:59
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин