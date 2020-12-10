Цієї ночі Україну накриє мокрий сніг з льодяним дощем - синоптик

Але вже завтра в Україні переважатиме суха погода.

Україну може накрити льодяний дощ / Фото flickr.com/photos/enotka

Найближчої ночі в західних, північних областях та на Вінниччині очікуються опади, мокрий сніг та дощ, чи навіть льодяний дощ.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Проте вже завтра вдень антициклон з північного сходу знову підтисне і циклон поступиться, опади ймовірні лише місцями в західній частині України. А у більшості областей України переважатиме суха погода", - написала вона.

11 грудня вітер буде південно-східним, до штормових поривів.

Температура повітря найближчої ночі очікується 0°...-3°, на сході, а також на Полтавщині, Сумщині, у Дніпрі з районами -3°...-7°, на Одещині та в Криму +2°...+6°.

Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться в межах 0°, на сході буде до -2°, на заході та півдні +3°...+8°.

У Києві п'ятниця очікується вологою, проте вдень опади припиняться. Вітер - південно-східний. Вночі очікується ожеледиця, а протягом дня потепліє до +1°.

Вихідними побільшає опадів, а в неділю антициклон відсуне мокрий сніг та дощ західніше.

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