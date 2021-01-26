"Найбільше дістанеться центру України": синоптик розповіла про новий циклон із сильними снігопадами
Україну накриє складна вітряна погода із снігопадами чи дощами.
Новий циклон завтра, 27 січня, прийде зі снігопадами та дощами в Україну.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Найбільше дістанеться центральній частині України, на південному заході буде складна погода. Потягнеться крило циклону через Полтавщину до Сумщини. Надвечір 27 січня та вночі 28 січня циклон підпорядкує собі практично всі північні області", - написала вона.
У західних областях та на південному сході хмарно та місцями невеликі опади. На решті території України - складна вітряна погода із снігопадами чи дощами, залежно від температури повітря.
На заході вдень очікується -1°...-3°. На сході +3°...+7°. На півдні: на Одещині та Миколаївщині близько 0°, на Херсонщині, Запоріжжі +4°...+9°, в Криму до +10°. На півночі від -1° до +1°.
У центрі близько 0°, проте в Дніпрі з районами ще до +4°...+6°.
У Києві 27 січня буде хмарно, прохолодно, вдень близько 0°.
"Циклон зачепить столицю снігом або пізно ввечері завтра, або вже вночі та вранці 28 січня. Вдень у четвер також ще підсипатиме. Сьогоднішній сильний вітер завтра в Києві вгомониться, але 28.01 знову посилиться", - підкреслила Діденко.
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