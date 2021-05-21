Пориви сягатимуть 20 м/с.

Завтра, 22 травня, на західні області України налетить сильний вітер.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

"Вдень 22 травня у західних областях пориви вітру 15-20 м/с. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на вихідні 22-23 травня: дані Погоди УНІАН

Найближчої суботи, 22 травня, дощі очікуються лише на Львівщині та у Луцьку. На решті території України вигляне сонце і потеплішає до +23°. У неділю дощі поширяться заходом і навіть зачеплять Чернігівщину. При цьому у Львові похолодає до +15°, а в Дніпрі потеплішає до +25°.

Згідно з прогнозом, в Києві в суботу очікується хмарна погода з проясненнями, температура повітря вночі +13°, вдень +22°. У неділю вдень очікується +20°, а вночі - до +12°.

У Львові в суботу вночі +8°, вдень +19°, злива. У неділю погода практично не зміниться, тільки похолодає: вночі +6°, вдень +15°.

У суботу в Одесі очікується сонячна погода, температура вночі +13°, вдень +22°. У неділю - мінлива хмарність, +15°...+22°.

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Автор: Олена Пилипчак