Сильний вітер та сніг з дощем: завтра на Україну налетить шторм (карта)
Більшість областей накриють опади.
У четвер, 10 грудня, практично всю Україну, крім східного регіону, накриють дощі і мокрий сніг. При цьому потеплішає: середня температура по країні складе +2°. Там, де опадів не передбачається, очікується хмарна погода з проясненнями. Також, У ДСНС зазначають, що у більшості областей очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
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- У Києві завтра випаде сніг, температура повітря вночі -3°, вдень -2°.
- У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -2°, вдень -1°.
- У Львові в четвер хмарно з проясненнями, можливий мокрий сніг, вночі 0°, вдень +2°.
- У Луцьку очікується сніг, вночі +1°, вдень +2°.
- У Рівному в четвер мокрий сніг, вночі 0°, вдень +1°.
- У Тернополі температура повітря вночі +1°, вдень +2°, сніг.
- У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень 0°, мокрий сніг.
- В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +1°, хмарно з проясненнями, можливий сніг.
- У Чернівцях у четвер - сніг, вночі 0°, вдень +1°.
- У Вінниці завтра мокрий сніг, -1°...0°.
- У Житомирі в четвер буде сніжно, температура вночі -2°, вдень -1°.
- У Черкасах вночі -3°, вдень 0°, мокрий сніг.
- У Кропивницькому похмуро, температура вночі -3°, вдень +1°.
- У Полтаві завтра хмарно, температура повітря -6°...0°.
- В Одесі 10 грудня - дощі, температура вночі +3°, вдень +6°.
- У Херсоні в четвер вночі -1°, вдень +5°, хмарно.
- У Миколаєві завтра злива, вночі -1°, вдень +4°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, можливий дощ, температура вночі -4°, вдень +2°.
- У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -6°...-1°.
- У Харкові-хмарно, температура вночі -7°, вдень -2°.
- У Дніпрі хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень +1°.
- У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність, +7°...+12°.
- У Краматорську практично безхмарно, температура вночі -7°, вдень +2°.
- У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -9°, вдень -1°.
10 грудня — день Преподобного Романа. З цього дня на нерест ішли налим, сиг і ряпушка. Мисливці ж кажуть, що до 10-го грудня лосі скидають старі роги.
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- Вінниця-1°... -5°
- Дніпро+1°... -4°
- Донецьк0°... -6°
- Житомир-2°... -6°
- Запоріжжя+2°... -3°
- Івано-Франківськ-1°... -3°
- Київ-2°... -8°
- Кропивницький-1°... -6°
- Луганськ-1°... -10°
- Луцьк-2°... -3°
- Львів-1°... -2°
- Миколаїв+1°... -4°
- Одеса+1°... 0°
- Полтава-1°... -6°
- Рівне-2°... -5°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми-1°... -8°
- Тернопіль-2°... -3°
- Харків-1°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницький-2°... -5°
- Черкаси-2°... -5°
- Чернігів-3°... -9°
- Чернівці-2°... -3°
+1°
Погода Стерлінг - майже безхмарно
Відчувається як:-4 °
Мін./mакс. температура:+1° / +6°
Вологість:70 %
Тиск:753 мм
Вітер: 3.7 м/с
Ймовірність опадів:12 %
Схід:07:17
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