Сильний вітер та сніг з дощем: завтра на Україну налетить шторм (карта)

16:30, 9 грудня 2020
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Більшість областей накриють опади.

Завтра Україну засипле снігом / Фото ua.depositphotos.com
Завтра Україну засипле снігом / Фото ua.depositphotos.com

У четвер, 10 грудня, практично всю Україну, крім східного регіону, накриють дощі і мокрий сніг. При цьому потеплішає: середня температура по країні складе +2°. Там, де опадів не передбачається, очікується хмарна погода з проясненнями. Також, У ДСНС зазначають, що у більшості областей очікується сильний вітер.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

"Зима не буде такою, як попередня": синоптик розповів, чи слід чекати українцям на сніг

  • У Києві завтра випаде сніг, температура повітря вночі -3°, вдень -2°.
  • У Чернігові - хмарно, температура повітря вночі -2°, вдень -1°.
    • У Львові в четвер хмарно з проясненнями, можливий мокрий сніг, вночі 0°, вдень +2°.
  • У Луцьку очікується сніг, вночі +1°, вдень +2°.
  • У Рівному в четвер мокрий сніг, вночі 0°, вдень +1°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +1°, вдень +2°, сніг.
  • У Хмельницькому завтра вночі -1°, вдень 0°, мокрий сніг.
  • В Івано-Франківську завтра вночі -1°, вдень +1°, хмарно з проясненнями, можливий сніг.
  • У Чернівцях у четвер - сніг, вночі 0°, вдень +1°.
  • У Вінниці завтра мокрий сніг, -1°...0°.
  • У Житомирі в четвер буде сніжно, температура вночі -2°, вдень -1°.
  • У Черкасах вночі -3°, вдень 0°, мокрий сніг.
  • У Кропивницькому похмуро, температура вночі -3°, вдень +1°.
  • У Полтаві завтра хмарно, температура повітря -6°...0°.
  • В Одесі 10 грудня - дощі, температура вночі +3°, вдень +6°.
  • У Херсоні в четвер вночі -1°, вдень +5°, хмарно.
  • У Миколаєві завтра злива, вночі -1°, вдень +4°.
  • У Запоріжжі - мінлива хмарність, можливий дощ, температура вночі -4°, вдень +2°.
  • У Сумах завтра мінлива хмарність, температура повітря -6°...-1°.
  • У Харкові-хмарно, температура вночі -7°, вдень -2°.
  • У Дніпрі хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень +1°.
  • У Сімферополі в четвер буде мінлива хмарність, +7°...+12°.
  • У Краматорську практично безхмарно, температура вночі -7°, вдень +2°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра практично безхмарно, температура вночі -9°, вдень -1°.
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 10 грудня / фото УНІАН

10 грудня — день Преподобного Романа. З цього дня на нерест ішли налим, сиг і ряпушка. Мисливці ж кажуть, що до 10-го грудня лосі скидають старі роги.

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Автор: Олена Пилипчак

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