Місцеві жителі заполонили пляжі морських курортів, виходили в парки й на тераси, загоряли там і влаштовували пікніки.

До Британії прийшла тепла погода. Зараз там реєструють +25 градусів.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Як повідомляється, це найтепліші дні з початку року.

У понеділок в королівстві був додатковий вихідний, тому люди відпочивали, як могли: в Лондоні виходили в парки й на тераси, загоряли там і влаштовували пікніки. А хто міг - на довгі вихідні поїхав в Брайтон. Це один з найпопулярніших в Британії морських курортів. Відзначається, що останній місяць тут безпросвітно лив дощ, проте тепер пляжі забиті відпочивальниками.

Яким буде літо в Україні

За даними Укргідрометцентру, влітку температура повітря в Україні може сягати 40 градусів. За даними синоптиків, температура повітря істотно підвищиться після першої декади червня.

"Якщо проаналізувати погоду в літній період за останні років двадцять, то виходить, що не може бути зараз літо холодним... Починаючи з червня, а особливо липень і серпень – це температура повітря, яка буде значно вище норми, і велика кількість днів вона буде досягати 30-35, а в окремі дні навіть до 40 градусів, тому літо може бути тільки спекотним", – сказав директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда.

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Автор: Катерина Лиманська