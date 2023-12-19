Минулого місяця через цей вулкан евакуювали майже 4000 людей.

На південному заході Ісландії після декількох тижнів затишшя почав вивергатися вулкан. Він викинув лаву та дим на величезну територію, погрожуючи сусідньому місту. Про це повідомляє Reuters.

Нагадаємо, побоюючись серйозного виверження на півострові Рейк'янес, місцева влада минулого місяця евакуювала майже 4000 жителів рибальського містечка Гріндавік і закрила довколишній геотермальний курорт Блакитна лагуна.

"Попередження: виверження почалося на північ від Гріндавіка біля Хагафелла",- повідомило Метеорологічне бюро на своєму веб-сайті. Фахівці відзначили, що виверження почалося всього за декілька кілометраів від міста, а тріщини в землі тягнулися в бік села, розташованого приблизно за 40 км від столиці Ісландії Рейк'явіка.

Як повідомляється, прилеглий до Рейк'явіку Міжнародний аеропорт Кеблавік залишився відкритим, хоча і з численними затримками як прильоту, так і вильоту.

На відео видно розплавлені породи, що ефектно вивергаються з тріщин в землі, їх яскраво-жовті і помаранчеві кольори різко контрастували з темним нічним небом.

"Сейсмічна активність разом з вимірами за допомогою GPS-пристроїв вказують на те, що магма рухається на південний захід і виверження може продовжитися в напрямку Гріндавіка",- заявили в метеорологічному бюро Ісландії.

За даними фахівців, за секунду викидається від 100 до 200 кубічних метрів лави, що в кілька разів більше, ніж при попередніх виверженнях в цьому районі.

Виверження поблизу Гріндавіка - що відомо

Розташована між Євразійською та Північно-американською тектонічними плитами, Ісландія є гарячою сейсмічною та вулканічною точкою, оскільки дві плити рухаються в протилежних напрямках.

Виверження вулканів все ще важко передбачити. У середині листопада жителі Гріндавіка були евакуйовані зі своїх будинків посеред ночі, коли земля здригнулася, дороги і будівлі вкрилися тріщинами.

У той час сейсмологи вважали, що виверження неминуче, але пізніше геологічна активність знизилася.

За останні роки на півострові Рейк'янес відбулося кілька вивержень у незаселених районах.

Вулканічна активність в цьому районі тривала протягом шести місяців в минулому році, що спонукало тисячі ісландців і туристів відвідати це місце. У серпні 2022 року в цьому ж районі відбулося тритижневе виверження, за яким послідувало ще одне в липні поточного року.

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