Ющенко подзвонив Януковичу о 7.30 ранку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО одним з перших привітав лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з днем народження, повідомив журналістам один з лідерів Партії регіонів, народний депутат Микола АЗАРОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, М.АЗАРОВ зазначив, що Президент зателефонував В.ЯНУКОВИЧУ близько 7.30 9 липня і привітав з днем народження. «Дуже гарна була розмова як людей, які давно один одного знають, як вони можуть один одного вітати. Мабуть, гарні були поздоровлення, теплі, душевні, у всякому разі ЯНУКОВИЧ розповів про цю розмову з великим почуттям», - сказав М.АЗАРОВ.

М.АЗАРОВ не знає, що саме Президент подарував В.ЯНУКОВИЧУ, але він вважає, що сам факт вітання - це вже дуже гарний подарунок.

Водночас він не захотів пов’язувати привітання і можливу згоду В.ЮЩЕНКА внести у парламент кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА на посаду прем’єр-міністра. «Давайте не пов’язувати одне з іншим, оскільки суто по-людськи Президент поздоровив керівника найбільшої парламентської фракції, і це свідчить, що справедливість перемогла, оскільки народ обрав ЯНУКОВИЧА народним прем’єром».

В.ЯНУКОВИЧУ 9 липня виповнилося 56 років.