Керченську переправу закрили на дві доби через шторм

Про це повідомляє прес-служба Єдиної транспортної дирекції.

«Обидві переправи були закриті о 22:00 23 жовтня через посилення вітру. Прогноз на найближчі дві доби невтішний, тому настійно радимо всім автомобілістам утриматися від поїздок і перечекати негоду в місцях віддалених від переправи», - повідомили в дирекції.

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За даними відомства, на 09:30 24 жовтня сила вітру складає 20 м/с із поривами до 22-24 м/с. У Кримському гідрометеоцентрі повідомляють, що такі погодні умови будуть зберігатися у найближчі дні. На півострові очікується різке зниження температури повітря на 10-12° і посилення північно-східного вітру до 25 м/с.

Вранці, 24 жовтня, своєї черги на навантаження на вантажний лінії у порту Новоросійськ очікують 179 вантажних автомобілів, у Керченському рибному порту - 240 вантажівок. На пасажирській лінії - у портах «Кавказ» і «Крим» стоять до 200 легкових авто. Усього за минулу добу перевезено 1297 легкових авто і 4339 пасажирів.

Раніше УНІАН повідомляв, що штормовий вітер та зниження температури можуть заблокувати роботу Керченської поромної переправи 24-26 жовтня.