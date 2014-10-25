Знайшлася зникла голова люстраційного комітету у Дніпропетровську - Соболєв

Про це у своєму Facebook написав кандидат у депутати Єгор Соболєв.

"Людина, яка її зустрів, каже - здорова, але в істериці. Інших подробиць не знаю - вони з міліцією", - додав він.

У міліції підтвердили інформацію про те, що Ульянова знайшлася. Згідно з інформацією, вона вже дала свідчення щодо підозрюваних осіб і обставин викрадення, пише Українська правда.

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Як відомо, про зникнення Ульянової 23 жовтня повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.

За даними сім'ї, її викликали з будинку невідомі, представившись слідчо-оперативною групою.