Знайшлася зникла голова люстраційного комітету у Дніпропетровську - Соболєв
00:59, 25 жовтня 2014Політика
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Голова люстраційного комітету, кандидат у депутати Таміла Ульянова, зникла в четвер увечері в Дніпропетровську, знайшлася.
Знайшлася зникла голава люстраційного комітету у Дніпропетровську/ glavpost.com
Про це у своєму Facebook написав кандидат у депутати Єгор Соболєв.
"Людина, яка її зустрів, каже - здорова, але в істериці. Інших подробиць не знаю - вони з міліцією", - додав він.
У міліції підтвердили інформацію про те, що Ульянова знайшлася. Згідно з інформацією, вона вже дала свідчення щодо підозрюваних осіб і обставин викрадення, пише Українська правда.
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Як відомо, про зникнення Ульянової 23 жовтня повідомив заступник голови Дніпропетровської ОДА Борис Філатов.
За даними сім'ї, її викликали з будинку невідомі, представившись слідчо-оперативною групою.
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