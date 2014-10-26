Бойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу Нікішино, Дебальцевого і донецького аеропорту

Минула доба в зоні АТО була відносно спокійною. Зафіксовано понад 15 обстрілів позицій сил АТО.

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