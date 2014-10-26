Бойовики обстріляли позиції сил АТО поблизу Нікішино, Дебальцевого і донецького аеропорту
08:27, 26 жовтня 2014Політика
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Минула доба в зоні АТО була відносно спокійною. Зафіксовано понад 15 обстрілів позицій сил АТО.
REUTERS
Зокрема, 6 разів атакований опорний пункт поблизу н.п. Нікішино, тричі бойовики обстріляли околиці Дебальцевого, двічі наносилися вогневі удари по н.п. Чорнухине, Золоте та Авдіївка.
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Допис by Dmitry Tymchuk.
Про це повідомляє «Інформаційний Опір».
З мінометів обстріляли аеропорт в Донецьку.
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