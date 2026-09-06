Трамп раптово змінив імідж і з'явився на публіці з новим кольором волосся (фото)

Президент США вирішив омолодити свою зовнішність.

Президент США Дональд Трамп, відомий своєю характерною зачіскою із рідким волоссям золотисто-русявого кольору, з'явився на публіці у новому іміджі.

Як пише видання New York Post, коли у п'ятницю президентський борт Air Force One приземлився у гольф-клубі Trump National у Нью-Джерсі, до публіки вийшов брюнет, у якому не одразу впізнали лідера американців.

"Темніша грива Трампа сколихнула інтернет, оскільки це був один з небагатьох випадків, коли він зіпсував свою фірмову зачіску", - зазначає видання.

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Численні користувачі інтернету справді були здивовані.

"Якби я сам не взяв ці фотографії з Getty Images, я б не повірив", - написав один з коментаторів.

Один користувач пожартував, що літо закінчилося, і тому це "природний час, щоб перейти з блондинки на брюнетку".

"Мені це подобається. Так молодо. Дуже в стилі Пірса Броснана", – зазначила письменниця Енні Ламотт.

Як пише New York Post, хоча Трамп рідко суттєво змінює свій культовий образ, подібні радикальні зміни іміджу у нього все ж траплялися і в минулому. Так, у 2019 році президент прийшов на церковну службу з новою зачіскою, в якій волосся було зачесане назад і нагадувало зачіску губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, з яким у Трампа конфлікт.

Зачіска Трампа

Як писав УНІАН, у жовтні минулого року Трамп публічно розкритикував журнал Time після того, як він помістив його фото на обкладинку. Президент США заявив, що знімок є "найгіршим за весь час", адже на ньому "зникло" волосся, а на маківці з’явилася дивна маленька "корона".

Трамп закликав редакцію замінити фотографію, попри те що стаття в журналі була відносно позитивною. Зрештою редакція прислухалася до критики і справді змінила фото Трампа на обкладинці електронної версії журналу.

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