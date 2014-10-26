У Росії відкрилося шість дільниць для голосування на українських виборах

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, проголосувати можна в шести містах – у Москві на дільниці при Посольстві України в Росії, а також на дільницях при Генеральних консульствах України в Ростові-на-Дону, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Єкатеринбургу і Новосибірську. Виборчі дільниці працюють з 8.00 до 20.00 за місцевим часом.

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На виборчій дільниці в Москві працюють двоє спостерігачів від ОБСЄ.

Для висвітлення виборів акредитувалися більш як 50 іноземних і російських журналістів.

Як повідомили УНІАН на дільниці при Посольстві України в РФ, взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України в Москві зможуть близько 26 тисяч громадян України, які перебувають на консульському обліку в консульському відділі при посольстві, а також 247 громадян України, які прибули особисто на дільницю і написали відповідні заяви до 20 жовтня включно. Разом з тим, практика показує, що очікувати явки на виборчій дільниці в Москві більше тисячі осіб не варто, хоча до цієї дільниці приписано 17 областей РФ. Більшість громадян України вирішують не витрачати гроші і час на далеку поїздку до Москви для участі у виборах. «Голосують здебільшого громадяни України, які проживають у Москві і Московській області, а також співробітники посольства», - відзначив голова дільничної виборчої комісії при Посольстві України Віктор Гиржов.

Він підтвердив, що звернень для включення до списку виборців на ці вибори було менше, ніж на дострокові президентські вибори 25 травня.

Московська поліція посилила охорону українського диппредставництва, де проходить голосування. Біля будівлі чергують п’ять автобусів із співробітниками поліції. Перед входом до посольства російські правоохоронці за допомогою металодетекторів перевіряють людей, які прибувають до посольства. Далі цю процедуру повторюють українські прикордонники, які охороняють дипломатичну місію. Обстановка на дільниці спокійна.

За даними УНІАН, також посилено охорону всіх Генеральних консульств України в РФ, де проходить голосування.