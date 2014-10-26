У Росії для голосування громадян України відкриються шість дільниць

"Відповідно до закону України "Про вибори народних депутатів України" в Москві при посольстві України в Російській Федерації створена дільнична виборча комісія з проведення позачергових виборів народних депутатів України закордонної виборчої дільниці № 900075", - йдеться в повідомленні українського диппредставництва, яке цитує ТАСС.

Для голосування необхідно пред'явити паспорт громадянина України - внутрішній, закордонний, дипломатичний або службовий.

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На території Росії також будуть працювати виборчі комісії в Ростові-на-Дону (при генконсульстві), Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Нижньому Новгороді і Новосибірську.