На Херсонщині сейф з бюлетенями відкривали сокирою
10:39, 26 жовтня 2014Політика
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На виборчій дільниці №650462 у місті Скадовськ Херсонської області (округ №186) сейф з бюлетенями для голосування на виборах народних депутатів довелося відкривати сокирою, оскільки голова дільничної комісії загубила ключі.
REUTERS
Як повідомив кореспондентові УНІАН голова обласної організації Комітету виборців України Дементій Білий, сейф було відкрито в ході засідання дільничної виборчої комісії, у присутності всіх членів ДВК.
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Тому ризику визнання виборів на цій дільниці недійсними через пошкоджений сейф немає.
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