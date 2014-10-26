На Херсонщині сейф з бюлетенями відкривали сокирою

Як повідомив кореспондентові УНІАН голова обласної організації Комітету виборців України Дементій Білий, сейф було відкрито в ході засідання дільничної виборчої комісії, у присутності всіх членів ДВК.

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Тому ризику визнання виборів на цій дільниці недійсними через пошкоджений сейф немає.