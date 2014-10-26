У західних та центральних областях вибори проходять спокійно

У Чернігівській області голосування на позачергових парламентських виборах розпочалося вчасно.

Як повідомили УНІАН у Секторі громадських зв'язків УМВС в області, у 6 виборчих округах розпочала роботу 1101 виборча дільниця. Також працюють спеціальні виборчі дільниці, створені у СІЗО Чернігова та Новгород-Сіверського.

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Охорону громадського порядку на виборчих дільницях у цілодобовому режимі забезпечують 1 тис. 644 міліціонера, у тому числі 60 бійців спеціального батальйону патрульної служби міліції "Чернігів". Разом з ними чергують 1 тис. 120 членів громадських формувань, з яких 130 членів Народної самооборони, а також 60 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій і 45 працівників податкової міліції.

Усе спокійно у Львівській області - всі виборчі дільниці розпочали роботу о 8.00.

Про це повідомив начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської облдержадміністрації Федір Алєйніков.

За його словами, на Львівщині працюють усі 2 тис. 139 дільничних виборчих комісій, з яких 2 тис. 68 – звичайні, 71 - спеціальна.

На Хмельниччині також відкрилися всі 1548 виборчих дільниць.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив в.о. голови Хмельницької облдержадміністрації Олександр Симчишин.

“Усе нормально. Скарг на роботу дільниць поки не надходило. В області за виборчим процесом стежать досить багато міжнародних спостерігачів”, - сказав він.

Разом з тим, Симчишин зауважив, що були проблеми з відкриттям однієї із дільниць у Хмельницькому, але проблему вдалося оперативно усунути і дільниця працює.

У Сумській області затримок з відкриттям виборчих дільниць також не було.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник голови Сумської облдержадміністрації Віктор Чернявський.

«Станом на 8.00 у шести округах Сумської області відкрилися 1 тис. 5 виборчих дільниць. Це 100% від їхньоъ загальної кількості. Принаймні, така інформація до нас надійшла від спостерігачів з боку органів державної влади. Поки що інформація про якісь порушення у ході голосування відсутня»,- сказав Чернявський.

За його словами, запрошення для участі у голосуванні в регіоні отримали 913 тис. 408 громадян. При цьому близько 38 тис. жителів зможуть проголосувати вдома.

У Житомирській області голосування на позачергових парламентських виборах також розпочалося вчасно.

Як повідомили УНІАН у Житомирській облдержадміністрації, у 6 виборчих округах відкрились 1 тис. 460 виборчих дільниць

Як запевняють в ОДА, сьогодні буде організовано і проведено участь у голосуванні житомирських військовослужбовців, що перебувають поза місцем дислокації.

За даними обласного УМВС, охорону громадського порядку на виборчих дільницях у цілодобовому режимі забезпечують близько 3 тис. працівників міліції. З них понад 1,5 тис. правоохоронців залучені до охорони громадського порядку в день голосування біля виборчих дільниць, 650 задіяні до охорони порядку в населенних пунктах, 500 працівників входять до складу груп реагування на інформацію щодо змін криміногенної обстановки і документування подій, пов’язаних з виборчим процесом. У 30 судових установах області, які працюють сьогодні, правопорядок забезпечують 65 працівників спецроти судової міліції «Грифон».

Підрозділи ДАІ патрулюють на блокпостах. До чергувань залучені близько 1 тис. 200 представників громадських формувань і недержавних охоронних структур.

У Харківській області одна виборча дільниця відкрилась із запізненням, решта розпочали роботу вчасно.

«Станом на 8 ранку розпочали свою роботу 1683 дільниці, одна виборча дільниця у Нововодолазькому районі відкрилася на півгодини пізніше у зв’язку із перевіркою інформації про її замінування. Наразі усі дільниці працюють у штатному режимі. Ситуація знаходиться під контролем правоохоронних органів», - підкреслили в харківській міліції.

У ВЗГ наголосили, що всі підрозділи харківської міліції приведені у готовність до забезпечення громадського порядку під час проведення виборів.