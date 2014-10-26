У Донецькій області відкрилося 96% дільниць
11:20, 26 жовтня 2014Політика
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У Донецькій області відкрилося 1 тис. 47 виборчих дільниць, що становить 96% від запланованої кількості (1 тис. 97).
REUTERS
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на оперативні дані виконкомів міських рад і райдержадміністрацій на 10.00.
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Решта 4% не відкрилися з різних причин, зокрема через те, що не змогли зібратися дільничні виборчі комісії. Найскладніша ситуація в Мар‘їнському і Волноваському районах - там відкрилося близько 60% дільниць.
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