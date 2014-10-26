У Донецькій області відкрилося 96% дільниць

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на оперативні дані виконкомів міських рад і райдержадміністрацій на 10.00.

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Решта 4% не відкрилися з різних причин, зокрема через те, що не змогли зібратися дільничні виборчі комісії. Найскладніша ситуація в Мар‘їнському і Волноваському районах - там відкрилося близько 60% дільниць.