В Україні проходять вибори до Верховної Ради (онлайн)

20:05

Дані щодо явки виборців по областях. Станом на 16.00 на позачергових виборах проголосували 40,77% виборців – дані ЦВК з усіх округів

У Вінницькій області станом на 16:00 проголосувало 42,5% виборців - ОДА

На Волині станом на 16.00 проголосували майже 50% виборців

У Донецькій області станом на 16:00 явка виборців становила 26,65% - КВУ

У Дніпропетровській області станом на 16.00 проголосували до 35% виборців - КВУ

У Житомирській області явка виборців на 18:00 становила 51% - ОДА

По Закарпатській області станом на 16:00 явка виборців становила 33% - ЦВК

У Запорізькій області станом на 16.30 проголосували 43% виборців – КВУ

В Івано-Франківській області станом на 16:30 проголосувало 44,1% виборців

На Кіровоградщині станом на 16.00 проголосувало майже 45% виборців - ОПОРА

У Львові станом на 16.00 проголосувало більше 50% виборців – міськрада

Явка виборців на Луганщині станом на 18.00 становить 29%

У Миколаївській області явка виборців на 16.00 становила 35,72%

У Полтавській області явка виборців на 16.00 становила 43,09%

У Сумській області явка виборців на 16.00 становила понад 45% – ОДА

У Харківській області станом на 16.00 проголосувало 35,6% виборців – ЦВК

У Херсонській області явка виборців на 16:00 становила 32,7% - ОДА

У Хмельницькій області на 16:00 проголосувало 47,25% виборців - КВУ

У Черкаській області явка виборців на 16:00 становила понад 45% - ЦВК

У Чернівецькій області станом на 16:00 проголосувало близько 37% виборців, - КВУ

У Чернігівській області явка виборців на 16.00 становила 44,84% - ЦВК

У Москві на дострокових виборах до Верховної Ради проголосувало 536 громадян України

19:58

Міністерство внутрішніх справ протягом дня у рамках забезпечення голосування на позачергових виборах до Верховної Ради зафіксувало близько 330 порушень законодавства, за двома випадками відкриті кримінальні провадження.

19:31

У Кременчуці Полтавської області на виборчих дільницях, де зникла електрика, тимчасово припинений процес голосування.

19:18

О 20:01 будуть оприлюднені результати міжнародного екзит-полу, організованого урядом Канади, Соціологічною групою «Рейтинг» (Rating Group Ukraine), компанією з дослідження громадської думки «Baltic Surveys» / The Gallup Organization(Вільнюс) за підтримки Міжнародного Республіканського Інституту (The International Republican Institute - IRI).

19:10

У Слов'янську зафіксували махінації з бюлетенями. На деяких ділянках переселенцям видають два бюлетені замість одного.

18:40

Радник голови СБУ Маркіян Лубківський заявив, що служба впоралася з DDoS-атаками на сайт ЦВК. В КВУ ж повідомили про злом їхнього сайту.

САЙТ КВУ ЗЛАМАЛИ!!! ВСІ НОВИНИ З СОЦ. МЕРЕЖ КВУ! — КВУ (@cvu_ngo) October 26, 2014

17:18

Явка виборців на виборах в Раду перевищила 40%.

16:23

Бойовики обстріляли жителів Донецька, які шукали виборчу комісію.

15:06

В Одесі на виборчих дільницях виявили сотні зайвих бюлетенів, які могли використовуватися для фальсифікацій.

14:43

Під Києвом члени комісії підклеюють порвані виборцями бюлетені.

14:08

Явка українців на виборах перевищила 20%.

Бывший мэр Славянска проголосовала в СИЗО pic.twitter.com/VVQ0XgXNLZ — Новости Донбасса (@novostidnua) October 26, 2014

13:16

У Миколаєві «мінували» 10 виборчих дільниць, але жодне з повідомлень не підтвердилось. Особи, які дзвонили, повідомляли адреси або номера ділянок, на яких нібито стануться вибухи або вибухнуть газопроводи.

Явка на 12.00 по данным 96 округов из 198 – 19,52% - ЦИК — Новости Донбасса (@novostidnua) October 26, 2014

Уточненнные данные ЦИК: явка на 12 часов около 20 процентов, наибольшая активность - в центральных областях #Украина#выборы — Радио Свобода (@SvobodaRadio) October 26, 2014

#Выборы в ВР хорошо организованы и проходят мирно, - ОБСЕ — Новости Украины (@Dbnmjr) October 26, 2014

12:47

У Донецькій області, за інформацією спостерігачів спільної моніторингової кампанії обласної організації Комітету виборців України і Громадянської мережі ОПОРА, можуть проголосувати 42% виборців.

12:16

У Москві на дострокових виборах до Верховної Ради України станом на 12.30 мск проголосували майже 200 громадян України, ситуація на виборчій дільниці в Посольстві України в РФ спокійна.

11:58

У місті Новоселиця Чернівецької області на виборчій дільниці № 730238, яка знаходиться у спортивному залі місцевого ліцею, помер спостерігач.

11:30

У Харкові затримали чоловіка, котрий сьогодні вночі зробив неправдиве повідомлення про замінування трьох виборчих дільниць у приміщенні школи.

А вот так на #вибори2014 голосуют в Центральном военном госпитале в Киеве. Фото: Макс Требухов. pic.twitter.com/NfsZCMxy1z — Левый Берег LB.ua (@lb_ua) October 26, 2014

Росія не надіслала до України жодного спостерігача за виборами http://t.co/FtE34fAyCN — 5 канал (@5channel) October 26, 2014

11:27

У Луганській області відкрилося 420 виборчих дільниць. Ряд комісій не працюють через нічний обстріл терористів.

11:20

Президент посетил избирательный участок в Краматорске http://t.co/hVxuzuEaZR — Forbes-Україна (@forbes_ua) October 26, 2014

Ми зробимо майбутнє наших дітей мирним. pic.twitter.com/xUHOWouymz — Петро Порошенко (@poroshenko) October 26, 2014

Оглянув перебіг голосування на виборчій дільниці Краматорська pic.twitter.com/mSAPrkSi2x — Петро Порошенко (@poroshenko) October 26, 2014

У Донецькій області відкрилося 1 тис. 47 виборчих дільниць, що становить 96% від запланованої кількості (1 тис. 97).

11:08

Центральна виборча комісія не має підстав говорити про зрив виборів в ксіх округах, де сьогодні відбувається голосування на позачергових виборах народних депутатів.

10:57

Члени однієї з дільничних виборчих комісії в Артемівську Донецької області зіпсували всі виборчі бюлетені для голосування в одномандатному окрузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський.

За його словами, загалом інформації про надзвичайні події небагато. Зокрема у трьох округах ДВК втратили свої печатки. Незважаючи на це, бюлетені були своєчасно пропечатані і голосування там відбувається, дублікати печаток замовлені для ДВК. Також несвоєчасно відкрилась одна виборча дільниця в окрузі № 135 (Одеса). Як сказав Охендовський, несвоєчасність відкриття дільниці пов'язана з тим, що члени ДВК забули про перехід на зимовий час. Наразі, за його словами, голосування там відбувається у штатному режимі.



10:49

Президент України Петро Порошенко перебуває на Донбасі, щоб особисто проконтролювати вільне волевиявлення громадян.

Дружина Президента проголосувала на виборах до Верховної Ради http://t.co/BFCfhs9h0spic.twitter.com/qq0ZLYwWuD — APU (@APUkraine) October 26, 2014

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам дружина президента Марина Порошенко після голосування на парламентських виборах у столичному Будинку офіцерів.

10:39

На виборчій дільниці №650462 у місті Скадовськ Херсонської області (округ №186) сейф з бюлетенями для голосування на виборах народних депутатів довелося відкривати сокирою, оскільки голова дільничної комісії загубила ключі.

#округ132 - була виявлена група "зкупщиків" з великою сумою грошей pic.twitter.com/WZhAKn6Sfj — Віктор Левченко (@LevchenkoVic) October 26, 2014

10:34

У Донецькій області за добу до виборів Центральна виборча комісія замінила 17 членів окружних виборчих комісій.

За даними КВУ, відповідно до постанови від 25 жовтня, в окружкомі №48 за добу до початку голосування змінилися два члени комісії, в ОВК №49 – три, №50 – один, №52 - секретар і чотири члени комісії №57 – один, №58 – два, №59 - секретар і один член комісії №60 – один член комісії.

10:32

У Нововодолазькому районі Харківської області анонім здійснив неправдиве повідомлення про замінування виборчої дільниці, яка знаходиться на території центральної районної лікарні.

10:28

У Чернігівській, Львівській, Хмельницькій, Сумській, Житомирській області голосування на позачергових парламентських виборах розпочалося вчасно.

09:42

У виборчому окрузі №47 з центром у Слов’янську Донецької області станом на 8:40 відкрилися 85% виборчих дільниць.

Про це Радіо Свобода повідомила голова окружної виборчої комісії Ірина Чемсак. За її словами, ідеться про ті дільниці, з яких надійшло підтвердження про відкриття.

До виборчого округу №47 належать місто Слов’янськ, а також Слов’янський та Олександрівський райони.

09:19

У Росії відкрилося шість виборчих дільниць для голосування на позачергових виборах до Верховної Ради України.

08:13

Законом про вибори народних депутатів передбачено 5% прохідний бар'єр. Народних депутатів виборці обиратимуть за змішаною системою. 225 народних депутатів обираються у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за списками відполітичних партій, ще 225 мають обиратися за мажоритарною системою в одномандатних округах. Проте станом на 25 жовтня, за даними сайту Центральної виборчої комісії, не були передані виборчі бюлетені дев’яти з 21 окружної виборчої комісії в Донецькій області та шести з 11 ОВК – в Луганській області.

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Бюлетені не були передані в такі округи: №№ 41, 42, 43, 44 (усі - Донецьк), № 51 (Горлівка), № 54 (Шахтарськ), №№ 55 і 56 (обидва - Макіївка), № 61 (смт Старобешеве) на території Донецької області; №№ 104 і 105 (обидва - Луганськ), № 108 (Красний Луч), № 109 (Краснодон), № 110 (Алчевськ), № 111 (Свердловськ) на території Луганської області.

Участь у виборах беруть 29 партій, а також близько 3,5 тис. мажоритарників.

Як відомо, президент України Петро Порошенко 25 серпня заявив, що достроково припинив повноваження Верховної Ради сьомого скликання, а вибори нового парламенту призначив на 26 жовтня.

«Це рішення я ухвалив у строгій відповідності зі статтею 90 Конституції України. З урахуванням очікувань переважної більшості громадян України та на виконання власного слова, яке давав, балотуючись на посаду президента. Нагадаю, коаліція розпалася 24 липня. Нової протягом місяця, який на це відведено Основним законом, – не створено. У такому випадку Конституція дає президенту право розпускати Верховну Раду. Цим правом я і скористався. Бо це єдино правильне і відповідальне рішення», - пояснив Порошенко.

27 серпня президент підписав указ, яким призначив позачергові парламентські вибори на 26 жовтня.