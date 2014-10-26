У Харкові затримали чоловіка, який "замінував" три виборчі дільниці

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, дзвінок із повідомленням про замінування виборчих дільниць № 30,31,32 (округ №171), що знаходяться у приміщенні ЗОШ №14, було зроблено зі стаціонарного міського телефону, встановленого за місцем проживання чоловіка 1971 року народження.

Читайте такожНа Харківщині анонім «замінував» виборчу дільницю

Працівники міліції, котрі прибули на місце, встановили, що чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі анонім зробив неправдиве повідомлення про замінування одразу трьох виборчих дільниць, що знаходяться у приміщенні школи. Незважаючи на це, дільниці відкрилися вчасно.