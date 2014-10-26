Порошенко обіцяє спільну відповідальність президента, прем`єра, уряду і коаліції



Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час брифінгу в штабі ”Блоку Петра Порошенка”, відповідаючи на питання журналістів.

”Блок Петра Порошенка” буде основою парламентської коаліції”, - сказав він.

”Якщо ви хочете зараз почути імена міністрів, спікерів, інших посадових осіб, - прошу не повторювати це питання..., бо це справа народних депутатів, яких обрав народ, і це є їхня відповідальність. Вони мають продемонструвати вміння не домовлятися, а брати спільну відповідальність на себе за долю держави, яка опинилася в дуже складному становищі... Ми розділяємо відповідальність: президент, майбутній прем`єр, уряд і коаліція”, - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 жовтня, в Україні відбулися позачергові вибори до Верховної Ради. За даними Центральної виборчої комісії, станом на 20.00 явка виборців становила 51,87%.

За результатами Національного exit-poll, Блок Петра Порошенка набрав 23%, «Народний фронт» - 21,3%, «Самопоміч», - 13,2%, «Опозиційний блок» - 7,6%, Радикальна партія – 6,4%, ВО «Свобода» - 6,3%, ВО «Батьківщина» - 5,6%.