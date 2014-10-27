У партії Порошенка сподіваються на 90 місць у Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник центрального штабу “Блоку Петра Порошенка” Віталій Ковальчук.

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"Що стосується кандидатів в одномандатних виборчих округах, які висунуті від "Блоку Петра Порошенка", то маємо надію, що близько 90 кандидатів у народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" стануть народними депутатами", - сказав він.

Ковальчук зазначив, що на сьогодні "можна констатувати, що фракція "Блоку Петра Порошенка" буде найбільшою фракцією в парламенті, і навколо неї буде формуватися демократична коаліція".

Раніше УНІАН повідомляв, що "Опозиційний блок" сподівається на фракцію із 50-60 депутатів.