У партії Порошенка сподіваються на 90 місць у Раді
01:24, 27 жовтня 2014Політика
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У партії "Блок Петра Порошенка" сподіваються, що близько 90 кандидатів у народні депутати від цієї політичної сили будуть обрані до Верховної Ради.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу керівник центрального штабу “Блоку Петра Порошенка” Віталій Ковальчук.
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"Що стосується кандидатів в одномандатних виборчих округах, які висунуті від "Блоку Петра Порошенка", то маємо надію, що близько 90 кандидатів у народні депутати від "Блоку Петра Порошенка" стануть народними депутатами", - сказав він.
Ковальчук зазначив, що на сьогодні "можна констатувати, що фракція "Блоку Петра Порошенка" буде найбільшою фракцією в парламенті, і навколо неї буде формуватися демократична коаліція".
Раніше УНІАН повідомляв, що "Опозиційний блок" сподівається на фракцію із 50-60 депутатів.
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