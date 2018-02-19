Захоплений флот в Криму не фігурує в позові України проти Росії у трибуналі ООН – Зеркаль

У МЗС зазначають, що питання захопленої при окупації зброї виведене за рамки міжнародного права.

В Міністерстві закордонних справ України наголошують, що захоплений Росією український флот в Криму після окупації півострова не фігурує у позові України проти Російської Федерації щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права.

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Про це заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль сказала в ефірі «5 каналу».

Зокрема, дипломата запитали, чи фігурує в поданому сьогодні до в Міжнародного трибуналу ООН меморандуму про порушення Росією Конвенції з морського права питання захопленого українського флоту.

"Ні, там не фігурує питання ніякої військової техніки, оскільки ми також робили свої застереження, що ця конвенція не розповсюджується на військові питання. Крім того, є ще конвенція 1907 року, яка визначає право ведення сухопутної війни, і по ній держава-окупант, в принципі, несе відповідальність тільки за майно, яке не пов'язане зі зброєю", - наголосила Зеркаль.

Таким чином, дипломат пояснила, що стосовно зброї, "вона виведена за рамки міжнародного права".

"Якщо говорити про те, що ми там втратили ще дійсно (кораблі - УНІАН), ми можемо розраховувати на якусь компенсацію, то це може розглядатися потім тільки в рамках якоїсь реституції, пов'язаної з окупацією, агресією, з рештою діянь (Росії) на території України", - сказала Зеркаль.