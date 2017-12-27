Україна готує нові справи проти Росії у Гаазькому суді – МЗС

У лютому 2018 року Україна подасть до Міжнародного суду ООН меморандум про порушення Росією конвенції ООН з морського права. Нині робота над цим документом перебуває на завершальному етапі.

Про це в ефірі «5 каналу» повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

За її словами, уже за два місяці буде подано цей меморандум, потім росіяни матимуть 3 місяці, аби подати заперечення щодо юрисдикції (до травня 2018 року). Далі, згідно процедури, Україна має 3 місяці, аби подати заперечення на заперечення протилежної сторони.

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"Відбудуться слухання, після яких буде прийняте рішення про наявність або відсутність юрисдикції у арбітражу для розгляду цієї справи", - зазначила Зеркаль.

Вона також додала, що перший результат може бути вже у 2019 році. Після цього можливі слухання справи по суті. Поки передбачається, що це може відбутися у 2021 році.

Окремо Зеркаль повідомила про те, що МЗС продовжує роботу у справі, що стосується порушення Росією двох фундаментальних конвенцій – це Конвенція про заборону фінансування тероризму та расову дискримінацію. До червня 2018 року такі матеріали мають бути готові для подання у Гаазький суд.

Крім того, дипломат нагадала про успіхи України цьогоріч у справах проти РФ.

"2017 рік є дуже позитивним з точки зору захисту наших інтересів у міжнародних судових юрисдикціях – починаючи від Гааги і закінчуючи рішенням щодо всіх позовів, які в цьому році розглядалися щодо відповідальності Росії за інвестиції, які були втрачені у Криму. У всіх арбітражних засіданнях, а це було п'ять арбітражів, було визнано відповідальність Росії за втрачене майно", – наголосила заступник міністра закордонних справ.