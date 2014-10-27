Мін'юст виклав у відкритий доступ список люстрованих чиновників

«Міністерство юстиції створило люстраційний реєстр. Кожен охочий може зайти на сайт Мін'юсту і побачити прізвища тих осіб, які були звільнені з державної служби за те, що вони не відповідають вимогам Закону про очищення влади», - повідомив Міністр юстиції Павло Петренко, пише proIT.

За його словами, список люстрованих чиновників уже почав наповнюватися за рахунок службовців, які повинні бути звільнені у десятиденний термін від моменту набуття чинності законом.

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«Перша група осіб була звільнена Урядом на підставі цього закону. Зараз ми чекаємо інформацію від інших відомств, оскільки вже скоро закінчується десятиденний строк визначених законом для звільнення тих посадових осіб, які потрапляють під так звану «трудову» люстрацію», - зазначив міністр юстиції.

Він також нагадав, що минулого тижня Міністерство юстиції оголосило публічний відбір кандидатів у Громадську Раду при Міністерстві юстиції, яка буде займатися розглядом скарг і заяв наших громадян щодо конкретних держслужбовців, які будуть проходити люстраційну перевірку.

Раніше міністр юстиції заявляв, що під люстрацію потрапить не катастрофічна кількість людей.