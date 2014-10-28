В Раду проходить чинний міністр інфраструктури Бурбак

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в окружних виборчих комісіях.

Зокрема у 201 окрузі (Чернівці) наразі найбільше голосів виборців набирає народний депутат Микола Федорук, який був кандидатом від «Народного фронту».

За даними ЦВК, у результаті опрацювання майже 90% протоколів, Федорук має понад 34% голосів. Найближчого конкурента нардеп випереджає на понад 3 тис. голосів.

У 204 окрузі (центр м. Хотин) лідирує міністр інфраструктури України Максим Бурбак, який також є кандидатом від «Народного фронту».

Читайте такожЦВК отримала перші протоколи ОВК з мокрими печатками

За даними ЦВК, Бурбак набирає майже 25% голосів виборців (опрацьовано 90% протоколів). Найближчого конкурента міністр опереджає на 4 тисячі голосів.

Довідка УНІАН. У Чернівецькій області 4 виборчі округи, 561 виборча дільниця. До виборчих бюлетенів внесено понад 697 тис. виборців.