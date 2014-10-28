ЦВК опрацювала понад 87% протоколів: "Свобода" не проходить у Раду

У Центральній виборчій комісії опрацьовано 87,12% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter