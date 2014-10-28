ЦВК опрацювала понад 87% протоколів: "Свобода" не проходить у Раду
11:57, 28 жовтня 2014Політика
0 0
У Центральній виборчій комісії опрацьовано 87,12% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.
"Народний фронт" зберігає лідерство / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, “Народний фронт” набирає 22,10%, “Блок Петра Порошенка” - 21,7%, об'єднання “Самопоміч” - 10,92%, “Опозиційний блок” - 9,42%, Радикальна партія Олега Ляшка - 7,48%, “Батьківщина” - 5,7%.
Читайте такожЦВК отримала перші протоколи ОВК з мокрими печатками“Свобода” наразі не долає 5-відсотковий бар'єр. У неї 4,69%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter