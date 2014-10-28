В полоні бойовиків на Донбасі залишаються понад 400 осіб - Семенченко

Про це написав на своїй сторінці в Facebook командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко.

"Деякі два місяці, деякі довше. Обмін "всіх на всіх" було зірвано початково. Почали працювати з СБУ місяць тому, всупереч всім крикам про "не лізьте ", - написав він.

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При цьому Семенченко повідомив, що за цей час вдалося звільнити тільки 7 осіб.

Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що з полону бойовиків звільнили ще 21 особу. Серед звільнених - правозахисник Олександр Кудінов, а також один військовослужбовець Національної гвардії, один боєць 42-го територіального батальйону, четверо військових 52-ї бригади і 14 цивільних осіб.