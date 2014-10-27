З полону бойовиків звільнили ще 21 особу - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє про звільнення з полону терористів 21 людини.

Про це йдеться на його сторінці в Facebook.

Читайте такожУ Донецьку бойовики тримають більше ста людей у підвалах заводу ізоляційних матеріалів

Серед звільнених - правозахисник Олександр Кудінов, а також один військовослужбовець Національної гвардії, один боєць 42-го територіального батальйону, четверо військових 52-ї бригади і 14 цивільних осіб.