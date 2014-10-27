З полону бойовиків звільнили ще 21 особу - Порошенко
16:43, 27 жовтня 2014Суспільство
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Про це президент повідомив на своїй сторінці в Facebook.
REUTERS
Президент України Петро Порошенко заявляє про звільнення з полону терористів 21 людини.
Про це йдеться на його сторінці в Facebook.
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Серед звільнених - правозахисник Олександр Кудінов, а також один військовослужбовець Національної гвардії, один боєць 42-го територіального батальйону, четверо військових 52-ї бригади і 14 цивільних осіб.
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