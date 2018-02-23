Луценко пояснив, чому Саакашвілі не посадили в Україні

У той же час Луценко уточнив, що нардепам та іншим особам, які допомагали Саакашвілі проривати державний кордон, загрожує більш суворе покарання.

Лідеру Руху "нових сил" Михайлу Саакашвілі не загрожує кримінальна відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України, однак загрожує тим, хто допомагав йому.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, посадити Саакашвілі не вдалося, так як в 2012 році при Януковичі, відповідальність за незаконне перетинання кордону було змінено з кримінальної на адміністративну.

"І це – один з нонсенсів нашої системи правосуддя. Саме тому я направив проект змін в закон на ім'я голови ВР і профільного комітету, щоб негайно відновити кримінальну відповідальність за незаконний перехід кордону", – підкреслив генпрокурор.

У той же час Луценко уточнив, що нардепам та іншим особам, які допомагали Саакашвілі проривати державний кордон, загрожує більш суворе покарання.

Читайте такожСаакашвілі заборонили в’їзд до України на три роки (документ)"Але не скасували кримінальну відповідальність за сприяння і допомогу та організацію нелегального перетину кордону. Тому виходить певна колізія, коли власне той, хто проривається, несе адміністративну відповідальність, а той, хто йому сприяє, організовує, допомагає, – кримінальну. Саме тому в суд або готуються або вже подані матеріали по Сакварелідзе", – уточнив чиновник.

Нагадаємо, 10 вересня колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі, якого в липні позбавили українського громадянства, повернувся в Україну. Люди, які приїхали підтримати його, буквально прорвали кордон з Польщею в пункті пропуску "Шегині" і перевели Саакашвілі на українську сторону.