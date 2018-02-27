Президент Фінляндії назвав війну на Донбасі найбільшою проблемою на континенті

Міністр оборони України подякував главі фінської держави за конструктивну підтримку України на міжнародних майданчиках.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо назвав спровоковану Росією війну на Донбасі найбільшою проблемою у Європі.

Читайте такожУ ГПУ розповіли про чергову порцію доказів причетності РФ до війни на ДонбасіЯк повідомляється на сайті Міністерства оборони України, про це Нііністьо сказав на зустрічі з главою оборонного відомства України Степаном Полтораком, який перебуває у Фінляндії з офіційним візитом.

"Ми уважно спостерігаємо за усіма подіями, які відбуваються в Україні, та з великим співчуттям ставимося до того, що збройний конфлікт на сході України продовжується і страждають люди. Ця криза - найбільша проблема на європейському континенті", - зазначив президент Фінляндії.

Міністр оборони України подякував Нііністьо за запрошення відвідати країну та можливість обговорити нагальні виклики.

Також він подякував президенту Фінляндії за послідовну конструктивну підтримку України на міжнародних майданчиках, небайдужість до долі українців, які відстоюють незалежність країни.

На зустрічі глава вітчизняного оборонного відомства ознайомив присутніх з поточною безпековою обстановкою на сході країни та баченням української сторони шляхів врегулювання кризи.

В ході перемовин також обговорювалися можливість залучення до стабілізації ситуації на Донбасі миротворчої місії ООН та позиція української сторони щодо організації діяльності такої місії.