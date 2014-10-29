У новому Кабміні планують створити нову посаду віце-прем'єра з євроінтеграції

Про це йдеться у проекті коаліційної угоди, яку пропонує укласти політична партія "Блок Петра Порошенка".

Зокрема, у проекті сказано, що коаліція першочергово підтримуватиме законопроекти, подані Кабінетом міністрів України і спрямовані на виконання Угоди про асоціацію з ЄС.

“Координація впровадження Угоди про асоціацію в Кабінеті міністрів України покладається на першого віце-прем’єр-міністра – міністра з євроінтеграції, якому надаються повноваження щодо координації діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах питань впровадження Угоди про асоціацію”, - зазначається у документі.

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Разом з тим передбачено, що коаліція буде спільно з урядом впроваджувати пріоритетні для України заходи Угоди про асоціацію з ЄС в більш короткі терміни, зокрема, до 2016 р. має реалізувати основні зміни у сфері технічного регулювання та безпечності харчових продуктів, передбачені Угодою про асоціацію з ЄС.