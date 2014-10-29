Свободівець Левченко обійшов Пилипишина на столичному окрузі
У 223-му мажоритарному окрузі у Києві на виборах до Верховної Ради лідирує висуванець ВО "Свобода" Юрій Левченко.
За нього проголосували 37,30% виборців (33 тис. 402 голосів).
Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.
Найближчий суперник Левченка, самовисуванець Віктор Пилипишин набрав 18,24% або 16 тис. 338 голосів виборців.
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Раніше Пилипишин визнав перемогу Левченко і повідомив про це на своїй сторінці у Facebook.
Тим часом, майданівець Гаврилюк, якого силовики роздягли догола на морозі, також проходить в Раду. В одномандатному окрузі №95 у Київській області він набрав 19,43% голосів, за результатами підрахунку 100% електронних протоколів.