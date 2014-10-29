Майданівець Гаврилюк, якого силовики роздягли догола на морозі, проходить в Раду

Він набрав 19,43% голосів, за результатами підрахунку 100% електронних протоколів. Про це свідчать дані на сайті ЦВК.

Друге місце зайняв кандидат від Блоку Петра Порошенко Олександр Тигов, набравши 17,94% голосів. На третьому місці самовисуванець Анатолій Федорук (17,90%).

Читайте такожТимчук, козак Гаврилюк та Чорновол йдуть на вибори разом з партією "Народний фронт"

У січні у мережі з’явилося відео про знущання силовиків над активістом Майдану Михайлом Гаврилюком. Під час акцій протесту в центрі Києва силовики змусили його роздягнутися догола на морозі, били, а також фотографували.

Силовики були засуджені до трьох і двох років позбавлення волі з випробувальним терміном на рік. У справі Гаврилюка будуть судити ще одного офіцера, який бачив знущання його колег, але нічого не зробив.