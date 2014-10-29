В Раду від Львівської області проходить сотник Майдану Парасюк
20:22, 29 жовтня 2014Політика
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На Львівщині в окрузі №122 на виборах лідирує самовисуванець Володимир Парасюк.
За Парасюка проголосували 55,79% виборців / Фото УНІАН
У 122-му мажоритарному окрузі у Львівській області на позачергових виборах до Верховної Ради лідирує самовисуванець Володимир Парасюк, за якого проголосували 55,79% виборців (68 тис. 344 голосів).
Такі дані оприлюднила Центральна виборча комісія за результатами опрацювання 100% електронних протоколів дільничних виборчих комісій.
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Найближчий суперник Парасюка, висуванець від політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Олександр Павлюк, набрав 10,92%, або 13 тис. 376 голосів виборців.
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