Президент повинен визначити Росію як зовнішнього ворога України - Парасюк

Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" учасник АТО Володимир Парасюк.

"Нам потрібно усвідомити, що ніякої АТО нема, є в країні війна. Треба визначитися, хто наш ворог. Тут ми говоримо про якийсь сепаратизм. Штаб АТО говорить, що з боку Росії, значить, Росія - наш ворог", - сказав він

"Пан Порошенко має вийти і сказати: "Я президент України, справжній гетьман, я кажу: Росія на нас наступає, зараз це наш ворог, який хоче окупувати нашу землю". І тоді розвішаються всі ярлики", - вважає Парасюк.

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Також він вважає, що потрібно змінити керівництво ЗСУ.

"Нам потрібно змінити керівництво ЗСУ. Нам потрібно поставити одну єдину відповідальну людину, до якї є велика моральна довіра серед населення, справжнього бойового командира, який би координував всі дії. Це вихід з усіх ситуацій. У нас купа штабів і координації серед них нуль. Будь-якого командира з добровольчих батальйонів можна висунути на посаду цього керівника. І результат буде в сто разів кращий", - вважає Парасюк.