В Одесі відкрилося представництво Консультативної місії ЄС в Україні

Передбачається, що в Одесі працюватимуть 20 представників місії - міжнародні та українські експерти.

В Одесі сьогодні відкрилося регіональне представництво Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, яка надає підтримку державним органам у реформуванні сектору громадської безпеки шляхом стратегічних консультацій та практичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття виступив командувач цивільними операціями місії спільної політики безпеки та оборони ЄС Кеннет Дін.

«Консультативну місію ЄС створено для надання допомоги в процесі реформування. З відкриттям третього регіонального представництва та розширенням нашої підтримки для Одеси, ми засвідчуємо свою відданість цьому процесу», - сказав Дін.

Він уточнив, що у 2016 році почали працювати представництва у Львові і Харкові. Головний офіс місії розташований у Києві.

Передбачається, що в перспективі в Одесі працюватимуть 20 представників місії - міжнародні та українські експерти.

«Як і всі українці, одесити хочуть бачити своє майбутнє і майбутнє своїх дітей безпечним і забезпеченим. Це означає майбутнє, де люди довіряють органам сектору громадської безпеки, де панує верховенство права», - акцентував Дін.

Як зазначив заступник голови представництва ЄС в Україні Томас Фреллесен, Одеська область є ключовою для України і керівництво країни неодноразово зверталося з проханням відкрити представництво саме в Одесі.