Бойовики знову обстріляли околиці Маріуполя

Про це повідомляє Штаб оборони Маріуполя на своїй сторінці у Facebook.

«Ситуація в Маріуполі і околицях, як і раніше, залишається повністю підконтрольною силам антитерористичної операції», - йдеться в повідомленні.

Штаб зазначає, що «сьогодні вночі о 02.25 хвилин стався обстріл позицій українських військ з мінометів на схід від н.п. Миколаївка».

Також о 07.20 проведено обстріл позицій ЗСУ з стрілецької зброї та мінометів у східному напрямку від н.п. Новоселівка. Вогнем у відповідь обстріл було припинено. Потарпілих з боку українських військовослужбовців немає.

«Починаючи з 08.40, почався обстріл з стрілецької зброї, а пізніше з використанням артилерії на території, тимчасово підконтрольній ДНР. Обстріл вівся в районі н.п. Комінтернове. Вогонь не був спрямований у бік українських позицій. Інформації про потерпілих немає», - повідомляє штаб.

Також наголошується, що у зв'язку з туманною погодою, протягом ночі і сьогоднішнього ранку польотів безпілотних літальних апаратів не зафіксовано.

Читайте такожКомандування РФ наказало терміново паралізувати трасу на Маріупольському напрямку - Тимчук«Слід зазначити, що як вчора, так і сьогодні розвідка Збройних сил України не фіксує будь-яких переміщень техніки поблизу умовного кордону. Немає жодної передумови вважати, що противник готується до наступу на Маріуполь», - йдеться в повідомленні.

Збройні сили України мають достатньо сил і засобів для відбиття атаки на місто, якщо це буде необхідно.

Нагадаємо, раніше командир полку "Азов" Андрій Білецький припустив, що бойовики навряд чи атакуватимуть Маріуполь. На його думку, існує більша імовірність того, що відбудеться наступ на Бердянськ.