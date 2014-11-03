Кандидат від "Опозиційного блоку" скуповує підписи за скасування виборів

Про це заявляє керівник "УДАРу" у Донецькій області Єгор Фірсов у своєму блозі на "Українській правді".

"На минулих виборах сталося неймовірне: у Донецькій області (60 округ) перемогу отримав патріот – Дмитро Лубинець. Він розгромно переміг нинішнього депутата, члена фракції Партії регіонів, ставленика Опозиційного Блоку – Олександра Риженкова", - пише він.

За словами Фірсова, перемога Лубинця – доконаний факт, але "регіонали" намагаються "каламутити воду" і організовують збір підписів за скасування результатів виборів.

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"На території чотирьох районів Донецької області співробітники компанії "МетІнвест", який належить Рінату Ахметову, проводять громадські слухання, на яких розповідають, що перемогу в окрузі було вкрадено. І для оскарження результатів необхідно засвідчити підтримку кандидата Риженкова", - пише Фірсов.

"Зазвичай люди посилають таких прохачів куди подалі, але Риженков вирішив розщедритися. Усі, хто підписує петицію про його підтримку, отримують по 300 грн.", - стверджує він.

На думку Фірсова, Риженков "хоче купити більшу кількість голосів, ніж за нього віддали в день виборів, а потім, – оперуючи цими списками, – буде домагатися скасування результатів виборів по окремих дільницях або по всьому округу в цілому".

"УДАРівець" викладає відео, на якому зафіксовано одного зі співробітників компанії "МетІнвест" Ріната Ахметова. "На 37 секунді можна побачити, що в одному тільки місті на скупку підписів і супутні видатки регіонал витратив 136 000 грн.", - зазначає Фірсов.

Загалом, за його даними, на ці махінації пішло "як мінімум півмільйона гривень".

Фірсов пояснив, що дані матеріали надали бійці одного з батальйону, які "затримали злочинців" – співробітників Ахметова, які їздили зі списками виборців по Донецькій області у день т.зв. "виборів ДНР".

"Це якась постфальсифікація… Таким чином, Кремлівський Блок і Риженков, маніпулюючи громадською думкою, намагаються переконати ЦВК у тому, що вибори проходили з численними порушеннями, і будуть домагатися скасування результатів виборів у мажоритарному окрузі №60", - пише Фірсов.

За даними ЦВК, у цілому по Донецькій області обрано 7 депутатів. Усі, крім одного на 60 окрузі, є представниками колишньої влади – Партії регіонів. Зокрема, у парламент проходять Сергій Клюєв, Євгеній Геллер, Юхим Звягільський, Максим Єфімов, Олег Недава.