Терористи в Донецьку обрали собі диктатора – Die Welt

Про це пише Die Welt, статтю якої цитує ZN.UA.

Німецьке видання зауважує, що про перемогу Захарченка бойовики говорили мало не одразу після голосування, не дочекавшись завершення підрахунку бюлетенів.

Хоча обирати фактично не було з кого. Двоє інших кандидатів у "ДНР" теж були проросійськими терористами. В цей же час, Москва назвала голосування на Донбасі таким, "що відповідає законодавству України" і натякнула, що визнає результати.

Читайте такожНа "виборах" в "ДНР" і "ЛНР" голосували військові з РФ і свійські тварини - РНБОУ Німеччині голосування назвали "провокацією". Зокрема так прокоментував "вибори" терористів заступник голови правлячої партії ХДС Андрес Гофф.

"Була дуже низька явка, голосували без жодних списків, а ті, хто прийшли голосувати, робили це по кілька разів. Це провокація. Зрозуміло, що такі вибори визнавати не потрібно", - сказав Гофф.

Швейцарська газета Tages Anzeiger писала, що "вибори" в Донбасі свідчать, що Росія остаточно стала на бік терористів.