Депутати-учасники АТО створять у Раді міжфракційну групу

Про це кандидат у народні депутати від партії «Народний фронт», командир полку спеціального призначення “Дніпро-1” Юрій Береза заявив на прес-конференції в УНІАН.

Читайте такожУ ЦВК опрацювали вже 99,92% протоколів“Увійти в цю міжфракційну групу матимуть право всі, хто має відношення до війни на сході. Цілий ряд військовиків, які не словом, а ділом довели свою любов до цієї землі, зайшли у Верховну Раду. Це основний сюрприз для тих, хто думає, що нас розвели по різних кутках, і в мутній воді думає робити якусь справу. Цього не вийде. Незважаючи на те, що ми в різних партіях, ми створимо міжфракційне об'єднання військовиків, які пройшли схід”, - зазначив Береза.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко назвав АТО на Донбасі Вітчизняною війною 2014 року.