Порошенко назвав АТО на Донбасі «Вітчизняною війною-2014»

Про це йдеться у його зверненні з нагоди 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.

Як підкреслив Порошенко, «рівно 70 років тому наші діди й прадіди звільнили Україну від фашистських загарбників».

«Ще в березні 1939 року, коли до початку Другої світової війни залишалося півроку, наша країна однією з перших відчула подих кривавої трагедії. Героїчні захисники Карпатської України вступили у нерівний бій із окупаційними військами. І відтоді протягом шести довгих та неймовірно важких років Україна була ареною спочатку ігрищ двох тоталітарних режимів, а згодом - особливо запеклих та масштабних бойових дій», - зазначається у зверненні.

Як наголосив Порошенко, саме на українській землі значною мірою визначалася подальша доля світу. «У розпал глобального протистояння на території України воюючі сторони провели майже половину всіх стратегічних оборонних і наступальних операцій. Тут було розгромлено більше 60 відсотків сухопутних сил Вермахту. Понад 9 мільйонів вихідців з України стали на бій з ворогом у складі Червоної армії. Ще мільйони українців воювали з нацистами та їх союзниками у складі УПА, у лавах радянських партизанських з'єднань, в рядах Війська Польського, американської, австралійської, британської, канадської армій, загонах французького, югославського та словацького опору», - відзначив він.

За словами президента України, внесок українців у справу визволення народів Європи від нацизму та спільну перемогу у Другій світовій війні - беззаперечний. «Навіть не будучи незалежною державою, Україна де-факто виявилася важливим учасником Антигітлерівської коаліції і заслужено стала країною-співзасновницею ООН», - підкреслив він.

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«За перемогу над фашизмом наш народ заплатив неймовірно високу ціну - мільйони загиблих, поранених та ненароджених. За різними оцінками, від 8 до 9 мільйонів наших земляків полягли на полях боїв, загинули в окупації, у концтаборах, гетто, в'язницях та на каторжних роботах на чужині. Десятки тисяч українських міст і сіл було перетворено на руїни, чверть мешканців залишилися без даху над головою», - йдеться у зверненні.

«Кордони України були непорушними 70 років, - зазначив Порошенко, - поки до нас знову не повернулася війна. Цього разу вона прийшла не із заходу, а зі сходу».

«Уперше за 70 років ми знову стали на захист України, її свободи та територіальної цілісності», - наголосив він.

Звертаючись до ветеранів, Порошенко висловив їм вдячність за мужність у боях і важку працю у повоєнні часи, за стійкість та самопожертву.

«Я вклоняюся світлій пам'яті ваших полеглих побратимів, усіх співвітчизників, які не пережили ту велику війну. Переконаний, що ваші сила духу та непохитна віра у торжество добра над злом завжди надихатимуть нові й нові покоління українців на захист рідної землі та розбудову отчого дому», - підкреслив глава держави.

Також Порошенко наголосив, що учасники АТО на Донбасі є гідними нащадками своїх відважних пращурів.

«Ви онуки, правнуки та праправнуки тих, хто боронив країну 70 років тому. Вся Україна низько вклоняється вам за щоденний подвиг, за мужність та героїзм, з якими ви захищаєте Україну від бойовиків та інтервентів», - відзначив він.

«Я твердо вірю в нашу перемогу у Вітчизняній війні 2014 року, в те, що мій політико-дипломатичний план спрацює і принесе мир на Донбас і всій Україні», - підкреслив Порошенко.

«Народ, який пам'ятає звитяги своїх предків - незборимий. Кожен, хто у минулому захищав рідну землю, кожен, хто боронить її нині, має бути вшанований суспільством», - йдеться у зверненні.