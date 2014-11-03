Порошенко: Кабмін потребує повного оновлення
Президент України Петро Порошенко сподівається на успішне створення нової парламентської коаліції заявляє, що Кабінет міністрів потребує повного оновлення.
Про це він сказав своєму зверненні до співвітчизників.
«Щодо складу самого уряду, то Кабінет міністрів потребує повного оновлення! Звільнення від непрофесіоналізму та корупційних пут партійно-квотного принципу. Він має формуватися винятково на професійній основі. І почати, нарешті, впроваджувати реформи, спираючись на парламент, оновлений більше, ніж на половину», - наголосив Порошенко.
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Він зазначив, що коаліція, згідно з Конституцією, має запропонувати президенту для внесення на затвердження новообраною Верховною Радою кандидатуру прем’єр-міністра.
«Майбутня фракція партії "Блок Порошенка" вже відгукнулася на мою ініціативу підтримати Арсенія Яценюка на посаду глави нового уряду. Але принциповим для них питанням при цьому є спільне узгодження європейського зразка коаліційної угоди, проект якої вони вже запропонували партнерам і суспільству», - сказав Порошенко.
Стосовно майбутньої коаліційної угоди Порошенко зазначив, що європейській політичній культурі притаманні дуже детальні коаліційні угоди, де план дій розписаний ледве чи не поденно.
«Коаліційна угода – це контракт коаліції з країною. Він не може бути коротким папірцем на три сторінки. Днями я розмовляв з німецьким канцлером Ангелою Меркель. У Німеччині склалася тривала історія коаліційного урядування. І досвід свідчить, сказала мені пані Меркель, що чим товще угода, тим довше працює коаліція», - додав він.
За словами Порошенка, створювати коаліцію – це не робота президента.
«В європейській практиці ініціатива у формуванні коаліції належить тій політичній силі, яка набрала найбільшу кількість депутатів на виборах. Я впевнений, що «Блок Порошенка» з цим завданням гідно впорається».