Порошенко: Кабмін потребує повного оновлення

Про це він сказав своєму зверненні до співвітчизників.

«Щодо складу самого уряду, то Кабінет міністрів потребує повного оновлення! Звільнення від непрофесіоналізму та корупційних пут партійно-квотного принципу. Він має формуватися винятково на професійній основі. І почати, нарешті, впроваджувати реформи, спираючись на парламент, оновлений більше, ніж на половину», - наголосив Порошенко.

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Він зазначив, що коаліція, згідно з Конституцією, має запропонувати президенту для внесення на затвердження новообраною Верховною Радою кандидатуру прем’єр-міністра.

«Майбутня фракція партії "Блок Порошенка" вже відгукнулася на мою ініціативу підтримати Арсенія Яценюка на посаду глави нового уряду. Але принциповим для них питанням при цьому є спільне узгодження європейського зразка коаліційної угоди, проект якої вони вже запропонували партнерам і суспільству», - сказав Порошенко.

Стосовно майбутньої коаліційної угоди Порошенко зазначив, що європейській політичній культурі притаманні дуже детальні коаліційні угоди, де план дій розписаний ледве чи не поденно.

«Коаліційна угода – це контракт коаліції з країною. Він не може бути коротким папірцем на три сторінки. Днями я розмовляв з німецьким канцлером Ангелою Меркель. У Німеччині склалася тривала історія коаліційного урядування. І досвід свідчить, сказала мені пані Меркель, що чим товще угода, тим довше працює коаліція», - додав він.

За словами Порошенка, створювати коаліцію – це не робота президента.

«В європейській практиці ініціатива у формуванні коаліції належить тій політичній силі, яка набрала найбільшу кількість депутатів на виборах. Я впевнений, що «Блок Порошенка» з цим завданням гідно впорається».