Підстав для відміни санкцій поки немає - посол ЄС в Росії

Про це сказав посол Європейського союзу у Росії Вігаудас Ушацкас під час виступу в Каунаському технологічному університеті, повідомляє литовське видання Delfi.

"Наша позиція завжди була послідовною: в залежності від ситуації на сході України, від того, як Росія буде сприяти чи не сприяти стабілізації ситуації, ЄС прийме рішення про перегляд санкцій у тому чи іншому напрямі" - зазначив він.

За словами Ушацкаса, підстав для відміни санкцій поки немає, оскільки прямо Москва ще не визнала результати "виборів", і з одного боку говорить про повагу до волевиявлення людей, з іншого – про повагу до територіальної цілісності України.

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"Втілення в життя Мінських домовленостей та стабілізація ситуації в Україні – ось що стало б підставою для перегляду санкцій - сказав дипломат, - Наша оцінка однозначна: вибори, які прошли без відповідності до законодавства України суперечать Мінському меморандуму. Ми, ЄС, оцінюємо ці вибори негативно, ми їх не визнаємо, і це стає ще однією перепоною на шляху до мирного врегулювання".

Нагадаємо, новий керівник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Федеріка Могеріні, яка набула повноважень у суботу, жорстко засудила так звані "вибори", які відбулися у "ДНР" та "ЛНР", і назвала їх перепоною на шляху до миру.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що ЄС може посилити санкції, якщо Росія визнає "вибори" в "ЛНР" та "ДНР".