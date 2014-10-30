ЄС пригрозив Росії посиленням санкцій

Так прокоментувала можливість запровадження нових санкцій для Росії в разі визнання Росією так званих «виборів» в частинах Донецької та Луганської областей речник Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон Майя Косьянчич.

Вона нагадала, що з приводу відповідної заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова був зроблений відповідний коментар, в якому ЄС висловив своє „засмучення”. ”З нашої точки зору, проведення так званих «президентських» та так званих «парламентських виборів» самопроголошеною владою будуть суперечити букві та духу Мінських угод і перерве процес, який може привести до пошуку політичного вирішення. Це не буде розглядатися як крок до деескалації”, - сказала Косьянчич.

Крім того, речник Ештон вказала, що обмежувальні заходи постійно знаходяться на розгляді. „Вони можуть бути змінені у будь-який час у світлі нового розвитку подій та ситуації та місцях”, - нагадала вона позицію ЄС.

Відповідаючи на питання щодо того, що Франція може доставити Росії «Містралі» вже 14 листопада, Косьянчич сказала, що з цього приводу немає коментарів. „Але ми впевнені, що Франція також реагує (на розвиток ситуації в Україні)”, - наголосила вона.

Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки».

Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

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У рамках Мінських домовленостей сепаратисти зобов'язалися проводити вибори тільки відповідно до законодавства України. Проте пізніше заявили про намір провести 2 листопада власне голосування, яке визначить депутатів місцевих парламентів і глав так званих Донецької і Луганської "народних республік".

Разом з тим США і ЄС заявили, що проведення виборів у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» буде порушенням мінських домовленостей.

17 жовтня під час багатосторонніх переговорів в Мілані за участю президента РФ Володимира Путіна президент України Порошенко заявив, що місцеві вибори на Донбасі повинні пройти відповідно до підписаного ним напередодні закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей – 7 грудня.

28 жовтня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ готова визнати результати «виборів» у самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

29 жовтня Ештон заявила, що Європейський Союз шкодує у зв'язку з висловлюваннями Лаврова щодо визнання Москвою так званих місцевих виборів в Луганській та Донецькій «народних республіках», що суперечить Мінським домовленостям, і закликала РФ використати свій вплив, щоб вибори на Донбасі відбулися у відповідності до українського законодавства.