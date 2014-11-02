ЄС не визнає псевдовибори на Донбасі - Могеріні

Про це йдеться у відповідній заяві Могеріні, розповсюдженій у неділю в Брюсселі.

"Я вважаю, що сьогоднішні "президентські та парламентські вибори" у Донецькій та Луганській "Народних республіках" є новою перешкодою на шляху до миру в Україні. Голосування є незаконним і нелегітимним, і Європейський Союз іх не визнає", - заявила Верховний представник.

Вона наголосила, що ці псевдовибори були проведені "всупереч букві і духу Мінського протоколу, підписаного представниками тристоронньої контактної групи, і перешкоджають зусиллям з пошуку стійкого політичного вирішення кризи".

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"Дострокові місцеві вибори відповідно до законодавства України, як це передбачено Мінським протоколом, означають законне та обґрунтоване відновлення демократичного мандату місцевим органам влади в цих частинах України. Я закликаю всі сторони працювати в напрямку таких виборів", - додала Могеріні.

Верховний представник підкреслила, що прагнення до миру - це не тільки політичні заяви, це також вимагає політичної волі і сумлінності. "Я сподіваюся, що всі сторони підтвердять свою прихильність Мінському протоколу і будуть діяти узгоджено для того, щоб реалізувати його повністю у всіх частинах", - наголосила вона.

Могеріні запевнила, що Європейський Союз відданий підтримці цих зусиль і буде продовжувати працювати в напрямку вирішення кризи в Україні. "Я закликаю всі сторони діяти у повній повазі до територіальної цілісності, суверенітету, незалежності і єдності країни", - сказала Верховний представник.