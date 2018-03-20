Савченко: я нікуди ніколи не буду тікати з України

16:33, 20 березня 2018
Політика
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Надія Савченко перед своїм першим засіданням в Раді 31 травня 2016 року / REUTERS

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Савченко заявила: “Господи, я два роки мріяла повернутися в Україну. Мені дуже важко кожного разу залишати Україну, навіть якщо це не надовго і це робочі поїздки в Європу. Я відчуваю там не те повітря, я відчуваю там не той дух. Мені подобається там культура, подобаються дороги, подобається рівень життя, але мені хочеться повернутися в Україну”.

Савченко наголосила: “Я нікуди ніколи не буду тікати з України”.

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Теги: #Надія Савченко#брифінг