Савченко: я нікуди ніколи не буду тікати з України
16:33, 20 березня 2018Політика
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За її словами, їй "дуже важко кожного разу залишати Україну, навіть якщо це не надовго і це робочі поїздки в Європу".
Надія Савченко перед своїм першим засіданням в Раді 31 травня 2016 року / REUTERS
Народний депутат Надія Савченко запевняє, що нікуди ніколи не тікатиме з України.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.
Савченко заявила: “Господи, я два роки мріяла повернутися в Україну. Мені дуже важко кожного разу залишати Україну, навіть якщо це не надовго і це робочі поїздки в Європу. Я відчуваю там не те повітря, я відчуваю там не той дух. Мені подобається там культура, подобаються дороги, подобається рівень життя, але мені хочеться повернутися в Україну”.
Савченко наголосила: “Я нікуди ніколи не буду тікати з України”.
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